La reggia di Castelnuovo Fogliani riapre le sue porte: visite guidate gratuite

Grazie alla disponibilità dell’Istituto Toniolo, proprietario della residenza, e al Comune di Alseno, anche quest’anno sarà possibile riscoprire la piccola reggia dei duchi Fogliani Sforza d’Aragona.

A guidare i visitatori alla scoperta dell’architettura e dell’arte del maniero piacentino sarà lo storico dell’arte Alessandro Malinverni, conservatore del Museo Gazzola di Piacenza.

GIORNI E ORARI DI APERTURA

Tutte le ultime domeniche di ogni mese, da marzo a settembre 2022 (27 marzo, 24 aprile, 29 maggio, 26 giugno, 31 luglio, 28 agosto, 25 settembre).

Orari di visita: 15.30 e 17.00. Ingresso gratuito. Obbligatorie la prenotazione al numero 0523945500 e la presentazione del green-pass (salvo eventuali modifiche).

ITINERARIO DELLA VISITA

La visita guidata inizia nella chiesa di San Biagio, costruita a partire dal 1768 su progetto di Luigi Vanvitelli; si passa quindi nella corte esterna della piccola reggia, dove è collocata la statua della duchessa Clelia, realizzata da Pier Enrico Astorri nel 1928. Attraversato il bel portale barocco, ci si trova nel cortile d’onore con abside poligonale a doppio loggiato. Percorrendo l’ampio scalone ottocentesco, dalle forme neoclassiche, si accede al salone delle feste, voluto dal marchese Ludovico nella seconda metà del Seicento, in occasione dei lavori di ampliamento della residenza, e affrescato per volere del figlio Giuseppe. Dal salone si passa alla galleria dei ritratti, con le immagini degli uomini e delle donne illustri della famiglia. Quindi si visitano alcune sale degli appartamenti settecenteschi e ottocenteschi, con i loro stucchi bianchi o dipinti, trasformate nel Novecento in camere da letto (quando Castelnuovo divenne sede universitaria per le religiose). La tappa finale è il magnifico salone ovale in stile rocaille, nella parte del palazzo progettata a metà Settecento da Luigi Vanvitelli su richiesta del viceré di Sicilia, Giovanni Fogliani Sforza. Il celebre architetto raddoppiò la superficie della residenza, armonizzando le preesistenti parti irregolari, assorbite nella nuova fabbrica. Infine, sceso lo scalone a doppia rampa, si visita il bellissimo giardino con le aiuole in bosso che disegnano, al centro, lo stemma papale.

La prima visita, che si terrà il 27 marzo, sarà davvero speciale: si tratterà, infatti, di una visita guidata recitata e in costume con Alessandro Malinverni, Margherita Muselli, Angelo e Alice Capozzi. Un’occasione unica per conoscere il duca Federico, nipote del viceré di Sicilia Giovanni Fogliani Sforza, promotore delle grandi modifiche alla residenza su progetto di Luigi Vanvitelli. Gli attori e rievocatori indosseranno preziose creazioni sartoriali realizzate da Laura Barbatano, Stefania Leoni e Alessandro Malinverni. In via eccezionale sarà presente anche Carlo Mambriani, docente di Storia dell’architettura presso l’Università degli Studi di Parma, ed esperto di architettura di età moderna.