Sarmato, una passeggiata per decidere il futuro dell’ex cinema “Topo Nero”

Una passeggiata per condividere ricordi e idee sul “Topo Nero” e l’inaugurazione del salotto delle idee: sono questi i due momenti che scandiranno il pomeriggio dei cittadini e delle cittadine di Sarmato che domani, sabato 26 marzo, parteciperanno alle attività organizzate nell’ambito del progetto di trasformazione dell’area in cui sorge l’ex cinema nel Parco della sostenibilità.

L’appuntamento è per le 15 ai Giardini del centro polifunzionale Umberto I, in piazza Roma, da dove partirà la passeggiata per prendere confidenza con gli spazi che saranno interessati dall’intervento di rigenerazione urbana. Con la visita ci si propone in primo luogo di recuperare ricordi e aneddoti riguardanti il Topo Nero, che per tanti anni è stato uno dei principali spazi culturali e aggregativi dei Sarmatesi. Oltre che sala cinematografica, il Topo Nero era un vero centro polifunzionale in cui si svolgevano le feste dei coscritti, le recite scolastiche di bambini e ragazzi, spettacoli e serate danzanti con tanti giovani e, talvolta, l’incursione di personaggi famosi.