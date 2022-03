Tanta partecipazione e preziosi suggerimenti: a Vigolzone “Libertà nei paesi”

Vigolzone ha risposto con curiosità e interesse all’iniziativa “Libertà nei paesi”, promossa da Editoriale Libertà per andare direttamente nelle comunità di cui quotidianamente si occupa con i suoi canali di informazione: Telelibertà, il sito Liberta.it e il giornale Libertà.

“Ringraziamo per l’interesse e l’affetto che le tante persone, singoli cittadini e rappresentanti delle associazioni, ci hanno dimostrato durante tutta la mattinata”, hanno commentato il vicepresidente di Editoriale Libertà Alessandro Miglioli, i direttori Nicoletta Bracchi e Pietro Visconti, i giornalisti e gli operatori che hanno incontrato i cittadini.

In tanti si sono avvicendati al gazebo allestito davanti alla chiesa e si sono lasciati coinvolgere nell’informale colloquio, raccontando il rapporto quotidiano con il mondo di Libertà: dall’abitudine molto radicata di comprare il giornale in edicola alla mattina a quella più moderna di acquistarne una copia digitale. E poi gli aggiornamenti in tempo reale sul sito web e all’immancabile appuntamento con il telegiornale e le trasmissioni di Telelibertà.

Diversi i suggerimenti, a cominciare dalla richiesta di essere sempre più presenti sul territorio per raccontare tutte le sfaccettature della vita quotidiana del paese.

Vigolzone è stata la prima tappa dell’iniziativa “Libertà nei paesi”, che proseguirà le prossime domeniche in altri comuni della nostra provincia.

Un ampio resoconto sull’appuntamento di questa mattina sarà pubblicato domani in edicola su Libertà, mentre uno speciale, curato da Marcello Tassi e Marco Vincenti, andrà in onda su Telelibertà (canale 76) giovedì alle 20.45.