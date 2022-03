“Sipario sul nostro Appennino”, teatro al servizio di paesi e comunità delle valli

Si alza il “Sipario sul nostro Appennino”. Questo il senso del nuovo progetto elaborato dal Gruppo teatrale Quarta Parete con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e di alcuni comuni del territorio: l’obiettivo è quello di portare il teatro al servizio dei paesi di montagna e delle comunità che li abitano.

Per questo nel fine settimana del 2 e 3 aprile il gruppo insieme al trio musicale San Lorenzo approderà nella chiesa parrocchiale di Zerba alle 16.30, nella sala don Gallo di Cerignale alle 21 e nel centro polifunzionale di Ottone alle 11 di domenica. Nel fine settimana successiva Quarta Parete sarà alla trattoria Cavanna di Pertuso il 9 aprile alle 16.30 e nel salone dell’oratorio di Ferriere alle 21, mentre il 10 alle 11 sarà nella sala parrocchiale di Santa Maria di Bobbio.

Il progetto è stato presentato a Palazzo Rota Pisaroni dai rappresentanti della Fondazione e di Quarta Parete.

“Siamo una compagnia amatoriale – spiega Daniele Righi – e abbiamo deciso di intraprendere questo progetto in accordo con i comuni del territorio che mettono a disposizione le location degli spettacoli e rendendosi disponibili a portare anche chi fa più fatica agli eventi”. “Ritagli in alta valle” è il nome dello spettacolo diretto da Tino Rossi che vedrà in scena diversi attori: Simona Baldrighi, Fabio Camoni, Lorelle Carini, Stefania Gennari, Giovanni Giangiobbe, Fabrizio Lucini, Daniele Righi, Tino Rossi, Paola Vincini e Stefania Zanfrisco.