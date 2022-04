Corteo di Ferrari domenica a Gropparello. “Il ricavato per le famiglie bisognose”

“Un evento all’insegna dei motori e della solidarietà”. Domenica, piazza Roma a Gropparello farà da cornice a un vasto corteo di Ferrari che arriveranno in Val Vezzeno per sfoggiare la bellezza dei cavallini di Maranello e per contribuire a un raccolta fondi in favore dell’associazione di volontariato Loredana Botti, realtà attiva nel territorio comunale a sostegno delle famiglie in difficoltà economica

Piazza Roma, dalle 9.30, si tingerà di rosso Ferrari. Arriveranno oltre cinquanta vetture. A organizzare l’evento NK car Detailing in sinergia con la scuderia Ferrari club di Piacenza. “Da un anno ci siamo trasferiti in paese e abbiamo pensato di portare qui la nostra passione e il nostro lavoro” a parlare è Michela Borta che insieme al marito Ruslan Stratanenco gestiscono un’attività a Piacenza, dove si occupano di restauro, polizia, lavaggio e sanificazione di automobili. “Con il Ferrari Club collaboriamo dal 2019 – spiega Michela – ma è la prima volta che organizziamo un evento di questo calibro”.

Oltre alle Ferrari, verranno parcheggiate in piazza Roma anche una Porche e una Maserati. Dalle 10.00 lo staff della Locanda dell’Eden (attività che aprirà prossimamente sulla costa di Sariano) offrirà un aperitivo a tutti i partecipanti. Tanti gli eventi collaterali al raduno: “Ci sarà musica dal vivo, il trucca-bimbi per i più piccoli, il pranzo medioevale al castello e una grande lotteria con in palio una ventina di premi – afferma Michela – tra questi anche la possibilità di partire da Gropparello e andare fino a Castellana, come passeggeri, su una delle Ferrari esposte”. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale che tramite il consigliere Alessandro Maggi ringrazia gli organizzatori per questa lodevole iniziativa: “Torneremo a vivere il nostro paese in allegria e spensieratezza, aiutando allo stesso tempo chi ha bisogno”.

Grazie alla lotteria – in accordo con Andrea Capurri, presidente della scuderia Ferrari club – “vorremmo offrire il nostro contributo alle famiglie e ai bambini in difficoltà economica” l’intento di Ruslan e Michela. Non è la prima volta che marito e moglie portano avanti iniziative di solidarietà nei confronti di chi soffre. Da un mese a questa parte, infatti, grazie all’aiuto di tanti piacentini, dalla NK car Detailing sono partiti otto viaggi umanitari con destinazione Moldavia, stato in cui hanno trovato rifugio tanti ucraini scappati dalla guerra. “Abbiamo attivato una raccolta spontanea di beni alimentari a lunga scadenza, coperte e giochi per bambini e i piacentini hanno risposto in massa” le parole di Michela.