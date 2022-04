Dopo due anni di pandemia ritorna la fiera di Gossolengo

Finalmente ritorna la fiera di Gossolengo. Dopo gli anni caratterizzati dalla pandemia è tutto pronto per la trentanovesima edizione della fiera di Gossolengo e dell’Usato, uno degli appuntamenti più importanti per la comunità.

Il giorno da segnare in agenda è domenica 19 giugno. Ma fin da ora si cercano ambulanti o hobbisti che vogliano animare le vie del paese durante la giornata con le loro proposte. La fiera tornerà ad occupare piazza Roma e le vie limitrofe con il consueto serpentone di banchi.

Dopo due anni di stop, la “macchina” organizzativa ha bisogno di essere oliata. Prima di tutto, si cerca di ricostruire la rete di commercianti, associazioni, produttori agricoli, hobbisti o creativi che ha sempre popolato la fiera. Per questo motivo, chi intendesse posizionare il proprio banco di vendita all’interno della fiera può già fare richiesta – entro le ore 12.30 di giovedì 19 maggio – al Comune di Gossolengo tramite Pec o piattaforma Suaper.

Tutte le informazioni e i moduli da scaricare per il pagamento dell’occupazione di suolo pubblico sono sul sito del Comune di Gossolengo. “Per tutte le altre categorie non menzionate – fanno sapere dal Comune – saranno rese note prossimamente le direttive in merito”.

L’ARTICOLO SU LIBERTA’