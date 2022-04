La Coppa d’oro arriva a Roma per premiare il ministro Stefano Patuanelli

La Coppa d’oro è arrivata fino a Roma, dove – presso la sede del ministero delle politiche agricole – è stata consegnata nelle mani di Stefano Patuanelli, che fu impossibilitato a partecipare alla cerimonia dello scorso 18 marzo a Piacenza, a causa di una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri.

Una delegazione del Consorzio di tutela dei salumi Dop piacentini, guidata dal presidente Antonio Grossetti, è giunta nella capitale dove ha consegnato il premio Coppa d’oro con le seguenti motivazioni: “Senatore della Repubblica Italiana, dal 13 febbraio 2021 è ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, già ministro dello sviluppo economico nel governo Conte II. Fortemente impegnato nel risolvere i tanti problemi che il settore dell’agricoltura e dell’agroalimentare manifesta. Problematiche che si sono accentuate con i recenti accadimenti. Appena insediato al ministero dell’agricoltura ha subito colto l’importanza e il ruolo che hanno i prodotti tutelati per l’economia e l’immagine del nostro Paese. Lo ringraziamo anche per aver creduto nei distretti del cibo quali strumenti per favorire lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale ed essersi speso per avviarne le prime progettualità”.

Appartenere, ovvero far parte della storia e della cultura di un territorio e non in maniera esclusiva ma inclusiva, come un patrimonio di saperi e sapori che appartiene a tutti e che va preservato e diffuso. Questo il senso della parola “appartenenza”, concetto chiave alla base della quattordicesima edizione del “premio Coppa d’oro”, realizzata dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, in collaborazione con Comune e Camera di Commercio e il patrocinio di Ministero delle Politiche Agricole e della Regione Emilia-Romagna.

Il “Premio Coppa d’Oro” rientra tra le azioni previste da Europe, open air taste museum, il progetto europeo di durata triennale promosso dal Consorzio di tutela salumi Dop piacentini e cofinanziato dall’Unione Europea volto alla valorizzazione delle produzioni di qualità europea certificata a marchio Dop nei paesi Italia, Germania e Francia.