Ripartono i giovedì dei Bersani: 5 serate nel borgo delle fiabe tra musica e teatro

Arte, musica, teatro, cultura e perché no, tanto divertimento. Tornano, dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, i giovedì dei Bersani: appuntamenti promossi dall’associazione “Arte Nostra” all’interno della meravigliosa cornice del borgo delle fiabe.

“Siamo felicissimi di avere la possibilità di riunirci e ripartire con una rassegna organizzata con l’obiettivo di trasmettere gioia e allegria” le parole di Mila Risoli, residente nel paese adornato dalle favole e dalle fiabe dipinte sulle pareti delle case e volontaria di Arte Nostra.

Sono cinque le date previste dagli organizzatori. Si parte giovedì 23 giugno con lo spettacolo teatrale “Helzovar, tutto in una notte” interpretato dagli attori del gruppo “Il filo di Arianna”. Grande attesa anche per l’esibizione di Susy Stragliati e le sorelle Piera e Claudia Marchioni, gropparellesi doc che giovedì 30 giugno porteranno in scena – nella piazzetta colorata dei Bersani – la prima assoluta della commedia dialettale “Mal d’amur”.

La rassegna proseguirà giovedì 7 luglio con il concerto Acoustic Rock e West coast del gruppo “Born in the sixty”: una certezza delle serate culturali dei Bersani. Il giovedì seguente sarà la volta di Alessandro Bugliesi e Sergio Malcangi che si esibiranno in un concerto di chitarre acustiche nel quale verrà ricordato anche il maestro Ennio Morricone. “Il desiderio di ricominciare era tanto che quest’anno abbiamo organizzato anche una serata in più” spiega Mila Risoli annunciando la quinta serata in programma giovedì 21 luglio con protagonista la fisarmonica di Athos Bassissi.

Tutti gli appuntamenti dei giovedì dei Bersani inizieranno alle ore 21.00 e sono a ingresso gratuito. “Un evento fatto col cuore” sottolineano i volontari di “Arte Nostra”, associazione nata con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso l’arte e la cultura. Un obiettivo che, guardando la bellezza dei dipinti che colorano le case dei Bersani e il valore delle iniziative organizzate, ha già prodotto ottimi risultati.