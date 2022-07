Val Tidone Festival: Luca Bassanese conquista Calendasco

Gioia ed energia che Luca Bassanese ha trasmesso ad un pubblico entusiasta durante il suo concerto a Calendasco, seconda tappa del Val Tidone Festival 2022. Menestrello, attivista ambientalista e artista indipendente cresciuto con i dischi di Fabrizio de André e nel potente folklore delle due rive adriatiche ha catapultato il pubblico in un incredibile circo fatto di allegria, musica, poesia e voglia di ballare. Targa MEI (Meeting Etichette Indipendenti) per la salvaguardia della musica popolare, già Premio Recanati Musicultura e Attestato di Merito per l’impegno Civile (Premio Nazionale Marcello Torre), Luca Bassanese è un artista in sintonia con i movimenti ambientalisti e di impegno civile, è considerato tra i più importanti nuovi esponenti della scena Folk Popolare Italiana. Con Luca, ad esibirsi, la “Piccola Orchestra Popolare” composta da Domenico De Nichilo (tromba), Stefano Florio (guitars, bouzouki, effects, vocals) , Lorenzo Stella (bass, vocals), Tommaso Maddalena (drums) e Elodie Lebigre (vocal, dance, tamburello).

04