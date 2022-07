Alla scoperta della bellezza del tramonto sul Crociglia. Stasera “Sentieri Piacentini”

Stasera si torna ad esplorare la Valnure, in particolare il crinale che la divide dalla Val d’Aveto, grazie all’appuntamento settimanale con “Sentieri Piacentini”, l’apprezzato format di Roberto Salini dedicato alle camminate, al trekking nelle nostre vallate, alla scoperta di luoghi, natura, paesaggi, percorsi, scorci e segreti. Come ogni sabato, l’invito è quello di restare sintonizzati alle ore 20.05 su Telelibertà dopo il TGL. Dopo le ultime due puntate dedicate all’“Autunno in Valnure” e “La testata della Valdarda”, ecco stasera “Il tramonto sul Crociglia”. Salini ripropone un giro piuttosto facile da percorrere e davvero adatto a tutti, che dal passo del monte Crociglia a 1468 metri conduce lungo il crinale che divide la Valnure dalla Val d’Aveto fino al monte Carevolo con la sua magnifica vista a trecentosessanta gradi sui monti circostanti.

Al ritorno è prevista una sosta sotto la statua dell’angelo del Crociglia, per essere ricompensati da un tramonto dai colori da favola che dà titolo alla puntata.

Il prossimo 16 luglio si percorrerà poi “La cresta del Capra”. Proseguirà infatti fino al 6 agosto la riproposizione a grande richiesta degli episodi girati dall’escursionista e videomaker pontenurese Roberto Salini tra autunno e inverno 2020/21.