Va ai Rogoredo Fs il “4 You Contest” dedicato a Wollas, Dome, Elisa e Milions

Sono i Rogoredo Fs i vincitori della prima edizione del 4 You Contest di Borgonovo, il concorso musicale pensato in memoria di Wollas, Dome, Elisa e Milions, i ragazzi morti a gennaio nelle acque del Trebbia. I dieci, tra gruppi e solisti, che si sono alternati nell’area festa di lato rocca comunale, di fronte tra gli altri ai genitori dei ragazzi, si sono cimentati in brani dal rock al pop, dal rap al trap, soul, esibizioni con l’arpa.

La giuria composta da Francesca Trevisan, Paolo Finetto e Alessandro Bertozzi, ha aggiudicato il primo premio al gruppo Rogoredo Fs. Secondo posto per la borgonovese Letizia Maini e terzo posto pari merito per Heaven Hewapura e per Notmolly.

“Abbiamo visto tanto talento, tanti giovani – dice il consigliere Margherita Bensi -. La risposta è andata anche oltre le nostre aspettative, tanto che ad alcuni gruppi purtroppo abbiamo dovuto dire di no perché i posti erano non più di dieci. Speriamo di recuperarli il prossimo anno”.

L’intento, assicura Bensi, è infatti quello di riproporre l’evento anche la prossima estate.