Antiche fornaci di Ponte dell’Olio riprendono vita con una esposizione d’arte

“Incontri d’arte alle Fornaci” è la denominazione della mostra collettiva di pittura in cui, fino al 16 agosto, saranno protagonisti otto artisti pontolliesi: Tiziana Alberoni, Lorella Bergonzi, Giovanna Ferrari, Clara Pelizzari, Gabriele Aleppi, Paolo Belloni, Franco Liberi e Myrror.

Curata da Carlo Paganini, in arte Bob, anch’egli pittore pontolliese le cui opere erano state esposte nelle prima mostra dell’ottobre 2021 aprendo la serie di esposizioni che si sono susseguite in quei locali, la mostra ha il patrocinio del Comune di Ponte dell’Olio e ha lo scopo di mostrare quanto talento e quanta arte sono presenti in paese. Artisti non affermati e che – se non in un paio di casi – non hanno mai esposto ad una mostra d’arte. Un’occasione per riscoprire il senso della bellezza.

“Incontri d’arte alle Fornaci” sarà aperta fino al 16 agosto, con ingresso libero, il venerdì dalle 18 alle 22, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 22.