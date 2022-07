Valtidone Festival, Simona Bencini e Lmg Quartet incantano Castelnovo

Un concerto raffinato, elegante e coinvolgente. Non ha tradito le aspettative del pubblico del Valtidone festival il concerto che Simona Bencini ha tenuto nella splendida cornice del castello di Castelnovo di Borgonovo. La cantante fiorentina, ex Dirotta su Cuba, ha mostrato un lato di sé forse meno conosciuto. Quello cioè racchiuso nel suo ultimo album, Unfinished, dove stili musicali differenti si contaminano per dar vita a brani di sorprendente bellezza.

Accompagnata dal formidabile quartetto jazz pugliese LMG Quartet (Gaetano Partipilo al sax, Mario Rosini al piano, Giorgio Vendola al contrabbasso e Mimmo Campanale alla batteria) la cantante ha letteralmente ipnotizzato il pubblico a ritmo di swing, jazz, soul, bossa, funky.

“Forse voi mi ricordate pimpante e grintosa nei Dirotta su Cuba – ha dichiarato la cantante – ma io sono anche malinconica, dolce. Caratteristiche che all’epoca non potevo esprimere, ma che grazie a questo progetto musicale sono riuscita a esternare mischiando generi e influenze musicali, filtrandoli attraverso le mie emozioni”.

FOTO DI MASSMO BERSANI