Pianello, sabato torna il concorso Miss Italia. In palio titoli regionali

A Pianello torna il concorso di Miss Italia. L’appuntamento è per sabato 13 agosto, quando in piazza Umberto I decine di ragazze provenienti dalla regione sfileranno per vincere il titolo di “Miss Rocchetta Bellezza Emilia Romagna 2022” e inoltre quello di “Miss Pianello 2022”. Finale regionale, dunque, con in palio anche un pass per accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia, a cui parteciperanno 180 ragazze. La serata verrà presentata dal conduttore Antonio Borrelli, che cura anche le coreografie dello spettacolo che vedrà protagoniste le ragazze. Borrelli sarà affiancato dalla piacentina Giulia Urbani, con la partecipazione di Max Sacchi.

In gara anche due piacentine: Lara Boselli, 18enne studentessa di Piacenza eletta “Miss Piacenza 2022”, e Anita Villa, ventunenne studentessa di Lugagnano che si è piazzata al secondo posto in occasione dell’elezione di “Miss Piacenza 2022”. Altre piacentine sono attese: loro potranno sfilare per il titolo di “Miss Pianello” e gli altri titoli messi in palio e legati ai vari sponsor.