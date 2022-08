“Il ruolo della montagna per il rilancio del sistema paese”. Fol in Fest a Vallerendo

Si è aperto ieri sera a Vallerendo di Pecorara il Fol in fest. Il festival itinerante dedicato alla montagna piacentina ha aperto con un convegno moderato dal direttore di Libertà Pietro Visconti.

La tavola rotonda ha preso in prestito il titolo, Contro i borghi?, da un libro di Filippo Barbera ordinario di sociologia economica al dipartimento di culture, politica e società dell’Università di Torino, lui stesso presente ia Vallerenzo. Insieme a lui sindaci e amministratori dei quattro comuni coinvolti, l’assessore regionale all’ambiente e al paesaggio Mauro Felicori e il presidente dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani Marco Bussone con anche il presidente del comitato organizzatore Massimo Polledri.

Al centro del convegno il ruolo della montagna all’interno del rilancio del sistema paese e l’invito a superare luoghi comuni e stereotipi che relegano i borghi di montagna a semplici luoghi in cui si vive e si mangia bene. Venerdì Fol in fest fa tappa a Morfasso con ospite, tra gli altri, lo scrittore e documentarista Paolo Cognetti, vincitore tra le altre cose del Premio Strega nel 2017 con le Otto montagne. Il suo documentario Sogni di grande nord viene proiettato questa sera, giovedì in piazza a Nibbiano e venerdì 26 agosto alle 21 sarà proiettato in prima serata su Rai 2.