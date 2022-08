Ricerca contro il tumore del pancreas, 300 prenotati per la cena al castello di Paderna

Domani sera, 1 settembre, oltre 300 persone si riuniranno nella splendida cornice del castello di Paderna per una cena benefica a favore del reparto di chirurgia pancreatica dell’Humanitas, diretto dal professore Alessandro Zerbi.

“Cerchiamo di fare il possibile per aiutare la ricerca e sconfiggere questa terribile malattia” spiega Federica Marenghi, ideatrice e una delle organizzatrici della cena benefica che ogni anno ha l’obiettivo di raccogliere fondi a favore delle attività di ricerca per lo studio e la cura del tumore del pancreas.

Marenghi è la moglie di Angelo Medaglia, veterinario morto proprio a causa di un tumore al pancreas che – come sempre – verrà ricordato durante la cena. “Il professore Zerbi ha regalato a mio marito un anno e mezzo di vita – commenta l’organizzatrice – per questo gli sarò sempre riconoscente e per questo cerco di fare la mia parte a favore della ricerca”.

L’evento benefico domani celebrerà la quinta edizione con il motto “semina anche tu per la vita”. Oltre ai più di 300 partecipanti, sarà presente il dottor Zerbi e i medici del reparto di chirurgia pancreatica. In questi anni attraverso le cene ed altri eventi culturali a scopo benefico sono stati raccolti oltre 80.000€ a favore di Humanitas, fondazione per la ricerca. La prossima iniziativa si terrà il 4 dicembre quando andrà in scena una rappresentazione teatrale a palazzo Gotico.