Grande successo per la Festa della Coppa di Carpaneto. Stasera fuochi d’artificio

Grande successo per la 64esima Festa della Coppa di Carpaneto. L’evento, nato nel lontano 1952 ha celebrato quest’anno la settantesima edizione, registrando il tutto esaurito. “Questa è la più sentita e la più caratteristica festa di Carpaneto – ha commentato il sindaco Andrea Arfani al taglio del nastro inaugurale – Un’edizione, quella del 2022, particolarmente importante in quanto segna il ritorno in grande stile di questa nostra manifestazione che ha lo scopo di valorizzare la coppa, un prodotto di eccellenza piacentino del quale, il nostro territorio, va fiero”.

“Carpaneto si presta, con le sue tre piazze, ad accogliere questa importante festa – le parole di Lucia Casella, presidente della Pro loco – abbiamo così diviso gli eventi mettendo cultura e gastronomia in piazza XX Settembre, il ballo liscio in piazza Scotti e la musica per giovani in piazza Oliveti”. Casella, inoltre, ha sottolineato la disponibilità, l’impegno e la passione delle decine di volontari che contribuiscono a rendere la festa della coppa un evento così apprezzato.

Dopo il successo delle prime giornate, questa sera la festa terminerà con “The Rebels Country Line Dance” in piazza Oliveti, dalle ore 21.00, in collaborazione col bar osteria Croce Bianca, con la “Grande Tombola della Coppa” in piazza Scotti, e dalle 23,30 con il finale scoppiettante dello spettacolo pirotecnico.

