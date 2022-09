“1971: Campionesse!” torna sul palco: appuntamento sabato pomeriggio a Travo

Seconda presentazione per il libro che narra la cavalcata della Brevetti Gabbiani verso lo scudetto del ‘71. Nuovo appuntamento per scoprire “1971: Campionesse!”, il libro che racconta la storia della Brevetti Gabbiani, Campione d’Italia cinquant’anni fa nel calcio femminile. L’occasione è fissata per sabato 24 settembre a Travo, nella Piazzetta Asilo in Via Borgo Est, alle 18.

A presentare questa uscita pubblicata da Edizioni Officine Gutenberg, saranno presenti Massimo Farina, l’autore del volume, Paolo Gentilotti giornalista di Libertà e scrittore insieme ad alcune delle protagoniste di quella cavalcata.

Per molte di loro, tra l’altro, sarà un ritorno dove tutto è iniziato, proprio a Travo grazie ai primi calci della squadra femminile “Pro Loco Travo” negli anni ’60, da cui è partita tutta questa avventura.

In caso di maltempo la presentazione di terrà nella sala del Castello Anguissola nel borgo antico.