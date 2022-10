A Zona Calcio l’esonero di Scalise e il magic moment del Fiorenzuola. Ospite Scianò

Il momento magico del Fiorenzuola e la crisi nera del Piacenza calcio che, dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Sangiuliano City, ha deciso di esonerare Scalise richiamando mister Scazzola. La domenica in chiaroscuro delle squadre piacentine di Serie C sarà analizzata questa sera a partire delle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati e da Giulia Urbani.

Ospiti della puntata il direttore generale del Piacenza Marco Scianò (non più direttore sportivo con l’arrivo di Luca Matteassi) e l’attaccante del Fiorenzuola Ferdinando Mastroianni.

Nella seconda parte, come sempre, sarà dato ampio spazio a tutto il calcio dilettanti, con la presentazione della domenica sui campi, dall’Eccellenza fino alla Terza categoria. Le vicende di tutte le formazioni locali impegnate nei vari tornei verranno analizzate con commenti, interviste e interventi in studio.

Come da tradizione, saranno ovviamente sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.