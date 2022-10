Da Preziosi a Bocci: si apre la stagione di prosa a Castel San Giovanni

Sono sette gli spettacoli della stagione di prosa del Teatro Verdi di Castel San Giovanni presentata nella splendida cornice di Villa Braghieri. In cartellone nomi forti come Marco Bocci (“Lo zingaro”, testo dedicato ad Ayrton Senna, 28 gennaio 2023), Giulia Michelini (nella piece “Alza la voce” 21 gennaio) e Alessandro Preziosi (in “Totò oltre la maschera” 2 marzo), il teatro impegnato e la commedia brillante, i classici e l’operetta. Si comincia l’11 novembre con un omaggio alla figura di Edith Piaf.

Il sindaco Lucia Fontana ha rimarcato l’importanza della stagione teatrale nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale di una comunità. “La cultura ha rappresentato sempre un fiore all’occhiello per l’Amministrazione che presiedo – ha commentato il sindaco Lucia Fontana – con questa edizione riprendiamo il cammino che si era interrotto a causa della pandemia nel 2019. La nostra comunità è particolarmente legata al suo teatro, alle radici, alla tradizione, sa bene che è un luogo di aggregazione, di incontro e di scambio”. L’assessore alla cultura Wendalina Cesario ha descritto il programma: “Apriamo la stagione con “L’usignolo non canta più” di Melania Giglio, un omaggio ad una delle voci più importanti del secolo scorso. Ci saranno anche Marco Bocci e Giulia Michelini, li ricordiamo in “Squadra Antimafia”. Giulia ci proporrà un testo che utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati oggi al femminile attraverso i personaggi di due donne: Stella e Pizza. Marco, invece, sarà a Castel San Giovanni con un monologo incentrato sul destino di Ayrton Senna”.

Ritornerà anche il regista e attore piacentino Mino Manni, un amico di questo palcoscenico, con un recital ispirato alla figura di Pasolini (24 febbraio). Nella stessa occasione è stata presentata anche la Stagione Musicale del Palestrina organizzata con il supporto del Comune, dell’associazione” Pierluigi Bricchi per i bambini” e del Circolo Lirico “Poggi”: “Partiremo a febbraio 2023, sabato 4, con “..E lucean le stelle” e i solisti del Coro del Teatro alla Scala insieme all’Orchestra dei Colli Morenici diretta da Nicola Ferraresi. Per informazioni sulla programmazione è possibile contattare gli uffici del teatro (0523 881166; [email protected])”.