Con il pescatore nato sul Po proseguono i “Racconti d’acqua” su Telelibertà

Sabato 22 ottobre alle 20.30 prosegue su Telelibertà la nuova serie documentaristica “Racconti d’acqua”. Le immagini realizzate da Luigi Ziotti insieme alla moglie e inseparabile collaboratrice Marisa Cella per questa seconda puntata emblematicamente intitolata “Sono nato sul fiume” ci racconteranno storie che parlano del Po e della vita delle persone che abitano a stretto contatto, con le loro gioie e i loro dolori. Il fuoco si stringerà in particolare sulla vicenda di un umile pescatore che ha dato la sua vita alla pesca, diventando un professionista dopo aver ricalcato il percorso paterno fin da bambino, risalendo il Po in ogni stagione con una sorta di simbiosi che fa dell’uomo e delle acque del Grande Fiume una cosa sola.

Come già nel primo episodio e nei prossimi due, bisogna aspettarsi immagini di grande suggestione e scelte di fotografia particolari per valorizzare l’atmosfera delle riprese, oltre ad una profonda sensibilità umana e divulgativa. Come avevamo annunciato dunque nella serie non c’è solo la natura, ma anche l’antropologia e una cultura del vivere che sembra rimandarci ad un’altra epoca, seppur presente e pronta ad insegnarci qualcosa di prezioso.