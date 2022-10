Il coach teatrale Leonardo Maddalena: “Ai miei ragazzi dico di sentirsi liberi”

Una delle grandi novità che ha avvicinato ulteriormente le due anime del progetto Bottega Xnl (il cinema e il teatro) in questa nuova edizione di Fare Cinema è stata la ricerca e la formazione teatrale di un gruppo di adolescenti piacentini per trovare i tre giovanissimi non attori che sono i protagonisti del cortometraggio.

Per gestire questo momento fondamentale della produzione, Leonardo Di Costanzo ha chiamato il coach teatrale Leonardo Maddalena, con una grande esperienza di recitazione e formazione sviluppata in anni di teatro, cinema e televisione, che ha lavorato al casting e alla formazione del primo gruppo di attori, coinvolgendo anche i corsisti di Fare Cinema e mostrando loro alcune tecniche teatrali alla base del personaggio.

Alla chiamata, rivolta a scuole, associazioni che si occupano di adolescenti, realtà teatrali, hanno risposto in tanti: il laboratorio è stato rivolto a 12 ragazzi, tra i quali sono stati poi selezionati i tre protagonisti.