Bottega Xnl, Rosso: “Bella opportunità lavorare con il regista come sceneggiatrice”

A conferma delle tante sinergie che si stanno creando grazie al progetto Bottega XNL, Alessandra Rosso – autrice dello script del cortometraggio che Leonardo Di Costanzo sta girando insieme agli allievi del corso di alta formazione in regia cinematografica “Fare Cinema” – viene da un altro corso della Fondazione Fare Cinema.

“Lo sceneggiatore – Scrivere per il cinema: dall’idea al film” condotto da Valia Santella e Bruno Oliviero (sceneggiatori di “Ariaferma” di Leonardo Di Costanzo, vincitore del David di Donatello 2022 per la Migliore Sceneggiatura). In quel contesto Di Costanzo è arrivato a proporre ai corsisti di candidare alcune proposte, tra le quali è stata scelta la sua storia, incentrata sui temi dell’adolescenza.