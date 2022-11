Artisti da tutta Italia ospitati da Manicomics teatro grazie al progetto Openmind 360

Il progetto di Manicomics Teatro è stato selezionato tra le proposte di “residenze per artisti nei territori” per il triennio 2022-2024 dalla Regione Emilia-Romagna.

Il progetto Manicomics, dal titolo “OPENMIND360”, prevede l’ospitalità di alcune compagnie di teatro, clown e circo contemporaneo che, nella triennalità, si alterneranno per lavorare su aspetti di ricerca, produzione e spettacolo. Le residenze sono rese possibili grazie ad un co-finanziamento della Regione Emilia Romagna e del Ministero della Cultura e si riconoscono come luoghi di creazione e di sperimentazione che appoggiano la mobilità degli artisti e il rinnovamento dei processi creativi; luoghi importanti per la scena contemporanea e l’arte dello spettacolo dal vivo.

Nell’anno in corso, sino a dicembre 2022 sono previste tre residenze creative con altrettante compagini di artisti scelti con selezione diretta: dal 5 al 10 novembre e dal 3 all’11 dicembre la Compagnia Antilia di Torino, dal 24 ottobre al 1 novembre e dal 7 al 12 dicembre la Compagnia Cerrato-Veglia di Torino, dal 4 al 13 novembre e dal 28 novembre al 2 dicembre il Collettivo MEL di Piacenza.

Tutte e tre le compagnie saranno ospitate nei suggestivi spazi di “OPEN SPACE 360°” di Manicomics, in via Scalabrini 19 a Piacenza con l’obiettivo di iniziare o terminare il lavoro di ricerca su nuovi linguaggi nell’ambito del teatro, del clown e del circo contemporaneo che portino alla costruzione di una nuova creazione.