“Po, il nostro gigante”: ultima puntata su Telelibertà per i “Racconti d’acqua”

Su Telelibertà si chiude stasera, alle 20.30, l’affascinante e fortunata serie “Racconti d’acqua” curata da Luigi Ziotti e il suo gruppo di collaboratori. La quarta e ultima puntata è nuovamente tutta dedicata al Grande Fiume: “Po, il nostro gigante”, realizzata da Carlo Braccio. L’autore delle riprese, 63enne piacentino detto “il fotografante”, scatta da sempre rispondendo ai comandi del suo cuore. Creatore del gruppo Facebook “Fotografanti piacentini”, proprio lì ha trovato ispirazioni e collaborazioni per realizzare questo documentario, grazie alla collaborazione di Enrico, proprietario di un noto ristorante sulle rive del Po che con la sua barca gli ha offerto la possibilità di realizzare un video molto particolare. E’ il momento conclusivo di un format che promette però di non lasciare gli spettatori a bocca asciutta. Nelle prossime settimane dobbiamo prepararci a farci stupire infatti da “La danza delle api” e “Il castello di Gambaro” in comune di Ferriere.

