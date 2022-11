Scarpette rosse: puntata speciale dedicata alla scrittrice Giana Anguissola

Sabato 12 novembre alle 20.05 Telelibertà ha in programma una puntata speciale di “Scarpette Rosse” dedicata al documentario “Con tanto coraggio e una piccola bugia”, biopic sulla scrittrice Giana Anguissola diretto dal videomaker piacentino Roberto Dassoni. Il documentario, che andrà in onda a seguire, rivela aspetti nuovi e inediti sulla figura della scrittrice piacentina, molto più complessa di quanto si creda, e ci farà scoprire che “Giana è anche Giano bifronte”, come raccontano le note di regia.

La scrittura, l’arte, il coraggio: queste sono le parole chiave del film. Grazie a un team creativo molto articolato, Dassoni ha realizzato un biopic che potrebbe tranquillamente trovare una distribuzione su uno dei tanti canali tematici televisivi. Finanziato dal Comune di Piacenza attraverso il bando “Piacenza riparte con la cultura” il documentario prosegue un discorso di approfondimento sul lavoro della scrittrice piacentina avviato nel 2021 con l’allestimento teatrale “Il romanzo di molta gente”, portato in scena all’Estate Farnese in collaborazione con Carolina Migli, che torna nel documentario a prestare la voce alla stessa Anguissola.

Prodotto dall’associazione Icon – Aps di Dassoni, alla realizzazione di “Con tanto coraggio e una piccola bugia” hanno collaborato l’aiuto regista Augusta Grecchi, lo scrittore Marco Bosonetto in veste di sceneggiatore, la voce narrante di Giovanna Zucconi e le musiche originali di Gian Francesco Amoroso, Franco Nobis e Marco Tacconi.