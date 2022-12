Natale a Castel San Giovanni: luminarie, boschetto ed eventi. Domani il via

Sabato, 3 dicembre, si alza il sipario sul Natale a Castello. Alle 17.30 verranno accese le luminarie e verrà inaugurato il boschetto di Natale realizzato in piazza Cardinale Casaroli dai bambini delle scuole. A seguire inizierà una lunga infilata di eventi che, fino a fine anno, accompagneranno i castellani.

“Un calendario pensato in modo particolare per famiglie e bambini ma che al tempo stesso non dimentica nessuno” dice l’assessore Wendalina Cesario. Ogni fine settimana ci saranno eventi itineranti, mercatini, intagliatori del legno, concerti, mercatini. Tra gli ospiti anche l’illustratore Gek Tessaro che domenca 18 dicembre sarà presente in teatro (ingresso gratuito). Gli alpini l’8 dicembre festeggeranno sette decenni di vita della loro associazione. La festa tricolore sarà anticipata mercoledì 7 a teatro da un concerto dei cori Ana. L’amministrazione comunale sabato 17 alle 15 rivolgerà il tradizionale augurio ai castellani mentre la Pro loco distribuirà doni ai bambini.

“Un’occasione per recuperare quel senso di fiducia e pacificazione che negli ultimi anni è venuto a mancare” dice il sindaco Lucia Fontana.