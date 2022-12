Gropparello festeggia l’arrivo di Santa Lucia. Tombola, giochi di luce e 30 mercatini

“Festeggiamo insieme l’arrivo di Santa Lucia tra prodotti locali, attrazioni per bambini e la bellezza del nostro paese”. Grazie alla proficua collaborazione tra associazioni, famiglie e amministrazione comunale, per tutta la giornata di domenica, piazza Roma a Gropparello farà da cornice alla seconda edizione dei mercatini di Santa Lucia. “L’anno scorso è stato l’evento con il quale ci siamo presentati alla comunità, dopo l’insediamento in Comune – le parole del sindaco Armando Piazza -, è stato bellissimo e quindi non potevamo non riproporlo con lo stesso obiettivo: regalare una giornata di allegria a famiglie, bambini e a chiunque verrà tra le nostre colline”.

La piazza sarà colorata da oltre trenta tra bancarelle, espositori di prodotti locali e banchi delle associazioni di Gropparello. Verso le 11.00 grande attesa per la prima “Tömbula ad Gruparel” con in palio venti prodotti offerti dalle attività e dai commercianti della Val Vezzeno e una Smart tv da cinquanta pollici. Le cartelle sono acquistabili in diversi bar, botteghe e ristoranti di Carpaneto e Gropparello e per i ritardatari dell’ultimo minuto potranno essere prese anche nel banco degli Amatori Gropparello presente all’evento in piazza Roma. “Tutto il ricavato verrà utilizzato per i prossimi eventi sorretti dall’intento di promuovere e far conoscere il nostro bellissimo territorio” ricorda Gabriele Marchioni.

Nel corso della giornata si potranno gustare le castagne preparate dalla Nuova Pro loco Gusano e le bontà culinarie preparate dalla Pro loco giovani Gropparello e dai volontari del Borgo di Sariano. Il tutto bagnato da un ottimo vin brulè. Tante, infine, le iniziative per i più piccoli. “Ci verranno a trovare i ragazzi di Energia ludica che hanno entusiasmato il pubblico di Italia’s got talent – afferma il consigliere comunale Gloria Sartori – e verso le 15.30 arriverà Santa Lucia con l’asinello, pronta a regalare dolci e sorrisi”. Nel pomeriggio è prevista anche l’esibizione dei bambini delle scuole di Gropparello che in questi giorni stanno preparando il canto di Natale. Durante l’evento verrà inaugurata anche la statuta offerta dal maestro scultore Sergio Brizzolesi e verrà presentato il libro di Gianpaolo Bononi che produce olio delicato e profumato sulle colline della Val Vezzeno.