Pianello, Natale in musica con Placentia Gospel Choir e Banda Placentia

La musica gospel per celebrare il Natale e le feste risuonerà al Teatro di Pianello Val Tidone, venerdì 23 dicembre alle ore 21.00, in un evento organizzato dalla Fondazione Teatri di Piacenza nell’ambito dell’iniziativa “Concerti in provincia”, grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di Pianello Val Tidone. Dopo il concerto lirico della scorsa estate a San Pietro in Cerro, la Fondazione Teatri di Piacenza esce nuovamente dal Teatro Municipale e dalla città per portare la musica in diversi e suggestivi luoghi della provincia piacentina.

Protagonisti saranno il Placentia Gospel Choir diretto da Francesco Zarbano, che rappresenta istituzionalmente Piacenza e la sua provincia e ne indossa i colori biancorossi, a cui si unirà la Banda Placentia diretta da Davide Croci. In programma alcuni dei più celebri brani di tradizione natalizia, da Tu scendi dalle stelle a Silent Night, fino a Oh Happy day, per una serata di musica e festa. I biglietti per il concerto, al prezzo unico di € 3, possono essere acquistati alla Biglietteria del Teatro Municipale e online sul sito www.teatripiacenza.it. La sera del concerto sarà presente il servizio di biglietteria presso il Teatro di Pianello. Informazioni: [email protected], tel. 0523 385720 – 385721.