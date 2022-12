Un coro di adulti e bambini per le vie del paese: successo per “Cantalseno”

Ad Alseno l’attesa del Natale si è festeggiata cantando: l’associazione Alseno E20, infatti, ha organizzato in collaborazione con Avis l’iniziativa “Cantalseno” che si è svolta nella serata di venerdì 23 dicembre.

Un coro itinerante, composto da tanti bambini e adulti, ha invaso il paese, proponendo un repertorio di tutto rispetto di canti natalizi: da “Jingle Bell Rock” a “Natale puoi”, senza dimenticare altre hit famose come “Last Christmas” e “Feliz Navidad”.

Ad accompagnare, invece, il coro sulle note di “Oh Happy Days” non poteva non esserci che una degna direttrice d’orchestra alla Whoopi Goldberg, vestita con l’immancabile costume di Sister Act.

Tra un bicchiere di vin brûlé e una canzone di Natale i coristi, vestiti con cappelli e casacche di Babbo Natale, sono partiti dalla sede di Avis e si sono diretti verso il parcheggio del Conad dove si sono esibiti. A fare da apripista un simpatico apecar addobbato per l’occasione con luci di Natale.

Diversi i curiosi che durante il tragitto e non solo si sono fermati ad ascoltare i canti, immortalando il momento con foto e video. A chiudere il repertorio anche un simpatico balletto sulle note dalla famosa canzone “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey, che ha trasformato i coristi in ballerini.

Nella mattinata di sabato il coro ha fatto una breve incursione anche nel parcheggio di Rossetti Market, riproponendo i canti e augurando a tutti un felice Natale.

Soddisfatti della riuscita dell’iniziativa gli organizzatori di Alseno E20: “Dopo 2 anni impegnativi, dove il Natale è stato vissuto in modo più intimo e senza tanto clamore, abbiamo pensato di fare gli auguri a tutta la cittadinanza in modo simpatico, festoso e goliardico coinvolgendo adulti e bambini. Il nostro obiettivo è quello di creare momenti ed occasioni per stare insieme e crediamo che questa sia stata una bella occasione. Ringraziamo anche questa volta Avis che è sempre pronto a collaborare e ringraziamo tutti coloro che sono scesi in strada a cantare o si sono fermati per un applauso e un bicchiere di vin brûlé. Ringraziamo anche Rossetti Market, che senza alcun preavviso, ha appoggiato la nostra iniziativa la mattina delle vigilia”.