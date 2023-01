Il magico presepe di Rivalta rivive questa sera alle 20.30 su Telelibertà

Trenta edizioni, 145 figuranti, centinaia di presenti per rivivere l’antica Betlemme in una sera indimenticabile a Rivalta. Per chi si fosse perso il presepe vivente, sarà possibile vederlo su Telelibertà venerdì 6 gennaio alle 20.30, sabato alle 9, alle 19.10 e alle 22.45, domenica alle 18, sul canale televisivo ma anche in streaming collegandosi dal computer, tablet e telefonino al sito www.liberta. it/teleliberta-live/.

Da sottolineare l’impegno tecnico del regista Roberto Dassoni, che per l’iniziativa in onda su Telelibertà ha potuto contare sulle riprese di Riccardo Foti e Samuel Bateson; immancabile la profonda voce narrante del giornalista Alberto Brenni, che ha redatto anche i testi per accompagnare il telespettatore in questo viaggio senza tempo.

Tutto lo staff del presepe vivente di Rivalta si troverà domenica alle ore 17 nel salone parrocchiale per riguardare insieme il filmato e brindare insieme al nuovo anno, in vista della prossima edizione.