Al via la quarta edizione di Tank. “La camera oscura ha un fascino senza tempo”

“La camera oscura ha un fascino senza tempo in grado di conquistare anche i più piccoli”. Pensare una foto per poi scattarla, svilupparla e stamparla in camera oscura fotografica. Sono queste le fasi che i partecipanti realizzeranno con Tank, laboratorio di fotografia pensato per i più giovani, dai 9 fino ai 17 anni. A un anno dalla nascita di Tank e con tre edizioni alle spalle, torna a Spazio4.0 il laboratorio di fotografia analogica e digitale ideato e condotto dalla piacentina Nicoletta Novara. La quarta edizione prenderà il via da lunedì 16 gennaio.

Il Laboratorio si articola in otto lezioni durante le quali i giovanissimi impareranno ad utilizzare la macchina fotografica come strumento di espressione personale. Saranno loro a scattare, a sviluppare e stampare le proprie foto con l’ausilio della camera oscura fotografica. “Durante questo primo anno di attività con Tank, mi sono resa conto che la camera oscura ha un fascino senza tempo in grado di conquistare anche i più piccoli – le parole di Novara -. Stampare e conservare le proprie fotografie diventa un modo per conservare e dare valore ai propri ricordi”.

Durante le lezioni si useranno anche macchine fotografiche digitali e si lavorerà sulla messa a fuoco manuale, sulla composizione dell’immagine, si giocherà con la luce e le bolle di sapone, si utilizzeranno gli specchi per realizzare ironici autoritratti, si parlerà della storia della fotografia e si conosceranno fotografi contemporanei e del passato attraverso libri di fotografia. Tutti possono partecipare al corso anche se non possiedono già una macchina fotografica, sarà il Laboratorio stesso a fornire tutti gli strumenti necessari. Il corso durerà, in totale, due mesi. Per iscriversi è possibile mandare una email a [email protected] oppure contattare il 329.3326037.