Il chitarrista Alessandro Seggio, 14 anni: sbaraglia gli juniores al Tour Music Fest

Alessandro Seggio, quattordicenne astro nascente piacentino delle chitarra ha conquistato al teatro Titano di San Marino l’esigente commissione artistica presieduta da Mogol e Kara DioGuardi, portandosi a casa il titolo di vincitore nella categoria “chitarristi junior” all’ultima, quattordicesima edizione del Tour Music Fest, prestigioso concorso nazionale che dal 2007 proietta nel mondo della musica i migliori talenti emergenti.

Palcoscenico, telecamere, pubblico, giuria. “Nell’imponenza del teatro ero agitato ma nei camerini mi ha sciolto il sostegno di papà” racconta Alessandro, che vive a Gossolengo e studia a Piacenza, è in prima al Liceo artistico “Cassinari” (il disegno è da sempre un altro suo grande talento). “La vittoria è stata una sorpresa, gli altri chitarristi non erano scontati”. Riflettendo sul successo, “credo sia stato apprezzato in purezza il mio stile chitarristico, avendo suonato senza nessun effetto. Il brano era ben composto, strutturato e arrangiato, mi ero preparato bene. Nella parte libera di assolo e improvvisazione ho aggiunto un vocalizzo all’unisono sulle note suonate, ciliegina che è stata apprezzata”.

Aggiunge valore l’aver partecipato con un brano originale, “Crescendo”: un mix di melodia pop e potenza rock, scrittura e verve improvvisativa che ha fatto la differenza. Una vena compositiva che troverà sicuramente i suoi sbocchi: tra i buoni propositi del 2023 c’è quello di “mettere su una band. “Penso anche a delle lezioni di canto, vorrei diventare un frontman completo”.