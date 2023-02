“Sapori e tradizione della Val d’Arda”, un anno di eventi tra Fiorenzuola e Cortemaggiore

Sei eventi, in programma tra Fiorenzuola e Cortemaggiore e tra marzo 2023 e

maggio 2024, saranno il fulcro principale del progetto biennale di promozione e marketing territoriale “Sapori e tradizioni della Val d’Arda”, promosso dalle rispettive amministrazioni comunali e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso un contributo di 56 mila. Complessivamente è di 80 mila euro l’importo complessivo del progetto: la parte restante sarà infatti finanziata dai due Comuni coinvolti (18 mila euro da Fiorenzuola e 6 mila euro da parte del Comune di Cortemaggiore).

“Sapori e tradizioni della Val d’Arda” è quindi un progetto finalizzato alla valorizzazione del territorio e delle “Denominazioni Comunali” realizzato attraverso un lavoro di squadra che, oltre ai comuni, vede la partecipazione di associazioni di categoria e di volontariato del territoriale.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA

Si partirà negli ultimi due weekend di marzo: domenica 19, clou della storica fiera di San Giuseppe, Cortemaggiore ospiterà il Festival del Grana Padano, iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cortemaggiore ed il Consorzio del Grana Padano, e che coinvolgerà anche l’Associazione Turistica Cortemaggiore e l’Istituto Comprensivo

cittadino. Il weekend successivo, da venerdì 24 a domenica 26 marzo – stesso periodo previsto per il prossimo anno – a Fiorenzuola d’Arda si terranno il Festival dell’anolino e la Rassegna dei prodotti De.Co. e di qualità: kermesse dedicata non soltanto all’anolino De.Co. della Val d’Arda, ma ad entrambe le ricette originali, con i ripieni rispettivamente a base di formaggio e di stracotto.

Non mancheranno inoltre proposte di altre paste ripiene in brodo regionali, oltre ad una rassegna di prodotti tipici con banchetti di realtà agricole ed

artigianali locali. L’evento vedrà la collaborazione dell’Associazione “Chef to Chef” EmiliaRomagna; dell’Istituto alberghiero “Raineri” di Piacenza e delle Associazioni locali Pro Loco Fiorenzuola d’Arda e Vetrine in Centro Storico. Il programma del progetto si concluderà a settembre del 2023 e a maggio 2024 con il Festival dell’anolino magiostrino, kermesse promossa in collaborazione con l’Associazione Turistica Cortemaggiore e dedicata all’anolino “di casa” nella versione – peculiare di questa

parte della val d’Arda – con ripieno di formaggio: nello stand allestito nella piazza principale del paese, verranno somministrati al pubblico piatti di anolini declinati nelle diverse varianti diffusesi in provincia di Piacenza, e ci sarà la possibilità di verificare direttamente la tipologia delle materie prime utilizzate, secondo i concetti di “filiera corta” e trasparenza alimentare.