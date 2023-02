Sanremo, dopo la musica vini e prodotti tipici piacentini per artisti e vip

Sanremo non è stato solo il Festival del record di share, che ha ottenuto il 66%, e del trionfo di Marco Mengoni, al primo posto con “Due vite”. E’ stata anche una manifestazione che ha visto in prima linea i prodotti enogastronomici piacentini, grazie a Troni’s Events di Stefano e Marco Troni. Nell’Area Stile, agenzia d’eventi e hospitality per i grandi eventi della musica e dello spettacolo diretta da Marco Lanfranchi, denominata “i music fun”, la zona food è stata infatti gestita dal marchio piacentino, attivo al prestigioso hotel Royal ma anche nell’abitazione di Gianluca Grignani, che li ha scelti come catering personale. Nella cucina del cantante è stato inoltre predisposto uno show cooking.



Ad accogliere gli ospiti c’erano l’executive chef Stefano Troni e il tecnico enogastronomico Marco Troni, che hanno portato le specialità piacentine grazie al supporto di aziende come Valtidone, Mulino Dallagiovanna e Valcolatte. Dopo l’inaugurazione con LDA, lì sono passati ad assaggiare molte prelibatezze Colla Zio, Mara Sattei, Shari, Olly, Will, Grignani, Paolo Vallesi, Arisa, Mr Rain ed Enrico Melozzi, direttore d’orchestra che ha accompagnato vari artisti. Altri ospiti sono stati Alessandro Onnis (Le Iene), Levante, Francesco Salvi e Ballantini di “Striscia la notizia”. Alcuni si sono fermati altri erano di passaggio. Tutti hanno ricevuto in dono borse speciali contenente i prodotti piacentini.

Nel menù: tortelli con ripieno di grana padano Dop, ricotta e ricottine Valcolatte, mango e coppa piacentina Dop, miele di acacia, frutta secca, muesli e polvere di dragone; tortelli al baccalà con spuma di ricotta Valcolatte, polvere di pancetta piacentina Dop, pesto di basilico con tartufo nero e glassa allo Swing “pinot nero” della cantina Valtidone. Il Mulino Dallagiovanna ha inoltre realizzato, per l’occasione, una speciale “pinsa” da servire agli artisti. Gran finale con i Cugini di Campagna, talmente entusiasti da aver intonato nell’area la loro canzone “Lettera 22” anche senza accompagnamento orchestrale.