Tra maschere e sprelle, in centinaia al carnevale dell’Unione ValNure ValChero

Due bellissime giornate di sole hanno incorniciato le prime tre tappe del Carnevale promosso dall’Unione Val Nure e Val Chero che si sono tenute sabato e domenica tra Podenzano, Gropparello e Carpaneto. Grazie all’organizzazione delle pro loco, delle associazioni e al contributo della Banca di Piacenza, l’evento itinerante ha visto la partecipazione di centinaia di bambini insieme alle loro famiglie per vivere qualche ora di spensieratezza, tra miriadi di coriandoli e stelle filanti, e le tipiche “chiacchiere” offerte per una dolce merenda.

Sarà festa anche il prossimo fine settimana con un ultimo doppio appuntamento: sabato 18 febbraio a San Giorgio in piazza Marconi dalle 14.30 e domenica 19 a Vigolzone, in piazza Serena, dalle 14.30 (in caso di maltempo gli eventi non saranno recuperati). Anche senza carri mascherati, i pomeriggi di festa sono ben riusciti grazie alla presenza di gruppi mascherati, anche provenienti dalle scuole, e singole mascherine che hanno animato le piazze sulle note del gruppo folkloristico “La Coppa” di Carpaneto, banda musicale ufficiale dell’Unione Val Nure Val Chero, con le sue majorettes. Mattatore del pomeriggio è stato il lugagnanese Carlo Raggi che ha sostituito lo storico presentatore Domenico Grassi.