Alta Val Nure, da Cechov a Merini: applausi per il teatro nelle osterie di montagna

Il palcoscenico per una volta non è stato quello di un teatro cittadino, ma le sale dei bar, dei ristoranti, delle osterie dell’Alta Val Nure che hanno ospitato il secondo fine settimana di “Sipario sul nostro Appennino”, una iniziativa ideata dal gruppo teatrale Quarta Parete con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano ed il patrocinio del Comuni.

Dopo i primi tre appuntamenti in Alta Val Trebbia nel primo fine settimana di febbraio, l’iniziativa si è conclusa lo scorso week end tra Farini e Ferriere. Gli attori di Quarta Parete, insieme al Trio musicale San Lorenzo, si sono esibiti al bar ristorante monte Lama in località Bruzzi di Boccolo Noce di Farini, e poi all’albergo ristorante Dei Cacciatori di Mareto per concludere domenica mattina a Cattaragna al circolo Anspi.

Una dimostrazione di vicinanza da parte del gruppo teatrale a chi abita in quei luoghi in cui si fa fatica a viverci tutto l’anno, perché mancano alcuni dei servizi essenziali, ma in cui la natura, la tranquillità, i paesaggi, ripagano tanto, in cui un tramonto, ammirato in alta valle, fa ancora meravigliare.

Cechov e Shakespeare, Alda Merini e Stefano Benni sono stati alcuni degli autori dei testi portati in scena, che insieme alla bravura, alla simpatia e all’empatia degli attori hanno fatto scaturire applausi dai presenti.