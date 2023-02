La comunità attorno al Falò della Chiesa Vecchia. “Una tradizione lunga 115 anni”

Una tradizione che prosegue da 115 anni. Ieri sera la comunità di Gropparello si è riunita, come ogni anno, di fronte alla Chiesa Vecchia del paese per celebrare il Martedì grasso tra frittelle, salame cotto alla brace, musica e allegria attorno a un grande falò. L’evento è stato organizzato dai volontari della Pro loco Giovani Gropparello e ha visto la partecipazione di decine di persone, dai bambini ai più adulti.

“Siamo molto contenti di vedere così tanti sorrisi – le parole di Elisa Negri, che ricopre l’incarico di consigliere nella Pro loco -. Continuiamo a impegnarci per il nostro territorio, stiamo già organizzando i prossimi eventi: il 29 maggio inizierà il torneo di calcio dedicato alla memoria del Chicco Maggi, amico e volontario della nostra associazione che ci ha lasciati troppo presto, poi la festa dell’Allegria e la tradizionale festa dell’Uva”.

Il falò alla chiesa Vecchia è il secondo appuntamento dedicato al carnevale in Val Vezzeno. “Domenica scorsa in piazza Roma c’è stata la sfilata dei carri in collaborazione con l’Unione Val Nure Val Chero – spiega Gloria Sartori, consigliere comunale -. Tantissime maschere e altrettanti bambini felici di festeggiare il carnevale insieme ad amici e intere famiglie. Il nostro paese è ancora più bello quando diventa cornice a eventi con al centro la felicità di tutta una comunità”. Oltre ai residenti anche tanti turisti, tra cui chi è arrivato da La Spezia per ammirare il grande Falò della Chiesa Vecchia.