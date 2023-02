Dal 19 al 26 agosto Pontenure capitale del cinema breve: torna Concorto

Dal 19 al 26 agosto, Pontenure diventa una delle capitali mondiali del cinema breve: si rinnova l’appuntamento – per il XXII anno consecutivo – con Concorto Film Festival, tra i più importanti e storici festival del cortometraggio, riconosciuto ormai come una manifestazione di caratura internazionale. Otto giorni ricchi di appuntamenti con centinaia film in programmazione, numerose anteprime, incontri e momenti di condivisione tra pubblico, attori e registi, frutto di una selezione che di anno ha saputo tenere alta l’asticella della qualità, valorizzando i prodotti più legati alla contemporaneità e alla ricerca visiva.

Gli organizzatori fanno sapere che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per partecipare alla selezione ufficiale del festival – che ogni anno registra la partecipazione di più di tremila produzioni provenienti da tutto il mondo – i dettagli per partecipare sono al link: concortofilmfestival.com/bando/bando-2023/. Iscrivere il proprio film è gratuito senza limiti di genere o tematiche; le iscrizioni si chiuderanno il 15 maggio 2023. La durata massima della produzione non deve superare i 30 minuti, in casi eccezionali l’organizzazione del festival si riserva di accettare cortometraggi di durata superiore.

Dal 19 al 26 agosto ad accogliere i film in concorso sarà il bellissimo scenario all’aperto del Parco Raggio di Pontenure, un’oasi di verde nel cuore della Via Emilia, cornice dell’evento che raduna ogni anno un numeroso pubblico, con ospiti provenienti da tutto il mondo. Ad assegnare i premi una giuria professionale composta da registi, direttori di festival, critici, artisti e attori.

L’evento sarà inoltre arricchito da talk, interviste, concerti, dj set, incontri industry e giornate nei luoghi più belli della provincia di Piacenza.

Come consuetudine, ogni anno la locandina del festival è affidata a un artista differente, proveniente dal mondo dell’illustrazione. Protagonista dell’edizione 2023 è l’artista Fabio Consoli: illustratore, graphic designer di fama, il cui studio di lavoro è un vecchio camper con il quale scorrazza qua e là nella natura, partendo da Acitrezza, in Sicilia, e lavorando per clienti internazionali come National Geographic, The New York Times, The Wall Street Journal, NPR, Feltrinelli e tanti altri. Di recente uno dei suoi lavori è stato selezionato dalla Society of Illustration ed è stato esposto al Museum of Illustration di New York.

Per la locandina 2023 di Concorto, Fabio Consoli ha scelto di rappresentare la dimensione sensibile in cui ci si trova immersi scegliendo di partecipare al festival: il casottino delle proiezioni concortiane, i popcorn (senza i quali, no true cinema), le luci soffuse, l’asino totemico. E la sensazione di aver trascorso anni, e non una sola serata, nel parco.

“È quasi salvifico ogni anno ripetere il rito di giungere appena prima dell’inizio delle proiezioni per godere appieno di quel momento in cui le luci si spengono e cala il silenzio, che poi silenzio non è, trovandoci in un parco popolato da animaletti notturni e poco lontano dalla ferrovia. A volte ci vuole un po’, a volte da subito si viene condotti per mano in quella dimensione propria del cinema che ti fa dimenticare ogni cosa, arricchita dalla consapevolezza di essere in un luogo meraviglioso, vegliati da alberi monumentali e illuminati da uno squarcio di luna” – sottolineano i curatori del festival.

L’artista ribadisce: “Ho rappresentato la sensazione che a volte si ha quando si è rapiti da un film, quell’assenza di “gravità”, di tempo. In quei momenti esiste solo la storia che stiamo guardando, tutto il resto fluttua attorno allo schermo, sfuocato, immobile”.

Fabio Consoli si aggiunge alla ricca schiera di artisti visivi che nel corso degli anni hanno firmato gli artwork di Concorto Film Festival: Ericailcane, HITNES, Camilla Falsini, DEM, Nolan Pelletier, Stefano Faravelli, Silvia Idili, Pelo Di Cane, Elisa Talentino, solo per citarne alcuni.

Nei prossimi mesi sarà svelato il programma completo del festival, che vedrà al suo interno numerosi focus e sezioni con altri film fuori concorso, dedicati a temi, paesi geografici e retrospettive.

Concorto è membro attivo della Short Film Conference (l’organismo che raggruppa i più importanti festival internazionali del cortometraggio) e delegato industry in eventi di settore e numerosi festival. Il festival durante gli anni ha avuto l’onore di avere in competizione film di importanti registi come: Denis Villeneuve, Werner Herzog, Ruben Ostlund, James Franco, Ariane Labed, Chloe Sevigny, Pippo Delbono, Ben Rivers, Laura Bispuri, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia. Hanno fatto parte delle giurie del festival, tra gli altri: Daniele Ciprì, Teho Teardo, MASBEDO, Jacopo Benassi, Monika Bulaj, Tano D’Amico, Christos Massalas, Maya Vitkova, Jacqueline Lentzou.