Trent’anni di Curve pericolose, buon compleanno alle “Spice Girls piacentine”

Trent’anni di amicizia, trent’anni di passione per la musica, la libertà e il desiderio di esprime il proprio talento viaggiando tra l’Italia e l’Europa. La giornata internazionale della donna quest’anno coincide con il trentesimo compleanno del gruppo musicale femminile più longevo del nostro territorio. Le Curve pericolose raggiungono questo importante traguardo nel segno della femminilità, del divertimento e della continua voglia di mettersi in gioco.

Le Curve pericolose debuttarono l’otto marzo del 1993 all’Insonnia di Casalpusterlengo. A distanza di trent’anni il complesso tutto al femminile, che nel corso degli anni ha vissuto diversi cambiamenti senza mai perdere il desiderio di divertirsi sul palco, si esibirà questa sera in un locale a Borgonovo. “Il sogno di una ragazzina che voleva fondare una band tutta al femminile è diventato realtà” le parole di Paola Torriani che insieme a Rossella Coci (cantante che ha partecipato all’ultima edizione del programma televisivo The voice senior) diede vita alla Curve pericolose. “Le avventure in giro per l’Italia e per l’Europa e anche l’emozione di esibirsi su palchi importanti come quello del festival internazionale del cinema di Berlino dove siamo state presentate come le Spice Girls piacentine” ricorda sorridendo Paola, fondatrice e tastierista del gruppo.

“Io sono una Curva pericolosa da ‘soli’ 22 anni – sottolinea la cantante Alessandra Peretti -. Un tempo in cui si è costruito un rapporto di sorellanza meraviglioso”. Curve pericolose non è soltanto il nome del gruppo, ma un vero e proprio modo di stare sul palco: “In piena libertà e suonando tutto dal vivo, aspetto che ci permette di improvvisare e giocare tra di noi e con il pubblico”. La canzone che più vi rappresenta? “Noi facendo musica anni 70 e 80 il nostro manifesto è I Will Survive – risponde Alessandra -. Siamo donne sopravvissute agli eventi che hanno condizionato la nostra vita, alle pance, ai bambini da allattare, al lavoro e agli impegni famigliari. A distanza di tanto tempo siamo qui con ancora tanta voglia di fare”.

Attualmente la band è composta oltre che dalla fondatrice Paola Torriani e dalla cantante Alessandra Peretti, da Paola Zadra al basso, Marianna Alfieri alla chitarra e Alessandra Pozzi alla batteria. Non ci resta che fare tanti auguri alle Spice Girls piacentine, trent’anni e non sentirli.

LE CURVE PERICOLOSE: