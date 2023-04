“Cinema al lavoro”: appuntamento il 19 aprile con il film “Marcia su Roma”

Nuovo appuntamento per la rassegna “Cinema al Lavoro” a cura di ArciCinemaniaci e Cgil di Piacenza il 19 aprile 2023 alle ore 21.00 con l’intento di celebrare la Liberazione dal nazifascismo. Cgil, Arci e Cinemaniaci propongono la visione del film “Marcia su Roma” di Mark Cousins con Alba Rohrwacher. “Intorno al documentario si sono scatenate polemiche strumentali, che di fatto hanno aumentato l’interesse intorno all’opera, già molto attesa” spiegano i promotori.

Si tratta di un film che parla degli strumenti della propaganda fascista che è diventato, tra l’altro, lo spunto per un’interrogazione parlamentare per impedirne la visione nelle scuole. A Piacenza il film sarà in visione gratuita e disponibile a tutti in sala Mandela, mercoledì 19 aprile alle ore 21.00. La visione sarà preceduta da un’introduzione di Rubina Dagnino di Cineamniaci e da un video del regista stesso.

Nel film, l pluripremiato regista Mark Cousins racconta la storia di un evento epocale avvenuto un secolo fa – l’ascesa al potere di Mussolini e la sua Marcia su Roma nel 1922 – e di come abbia influenzato molte delle tirannie mondiali dal XX secolo in avanti. Archivi inediti si affiancano al personaggio di Anna (Alba Rohrwacher), e insieme a lei ci accompagnano in un mondo di mascolinità tossica, isteria nazionale e fake news.