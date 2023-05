“E’ la stampa bellezza”. Giornalismo e cinema per celebrare i 140 anni di Libertà

“Festeggiare Libertà e Piacenza insieme”. Le parole del vicepresidente di Editoriale Libertà Alessandro Miglioli spiegano perfettamente la volontà di celebrare i 140 anni del quotidiano in sinergia con il territorio che ogni giorno viene raccontato al suo interno.

Ieri sera, allo spazio Rotative, ha preso il via una delle tante iniziative che caratterizzeranno il 2023. Nel teatro di via Benedettine è infatti partita la rassegna cinematografica “È la stampa, bellezza” con la proiezione del film “L’asso nella manica” di Billy Wilder. Il prossimo appuntamento del progetto ideato in collaborazione con Cinemaniaci sarà martedì 16 maggio, dalle 20.45, con “Insider – Dietro la verità” di Michael Mann, che usa i volti di Al Pacino e Russell Crowe per raccontare la storia vera di Jeffrey Wigand, ex dirigente di un’industria del tabacco che diventa supertestimone di un’inchiesta sulla produzione delle sigarette.

La settimana successiva, il 23 maggio, sarà proiettato in prima visione il documentario “Visto si stampi”, firmato da Giuseppe Piva e Gero Guagliardo, che racconta i 140 anni di Libertà: un viaggio narrativo che svela il lavoro di centinaia di persone che, attraverso le generazioni, hanno reso e rendono ancora possibile il diffondersi della carta stampata e dell’informazione. Cinema e giornalismo insieme con l’obiettivo di sottolineare l’importanza della libertà d’espressione e di stampa.