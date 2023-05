Cosa fare nel week-end: il calendario di tutti gli appuntamenti del Piacentino

Domani, Sabato 13

PIACENZA

Studenti alla guida del Museo-Archivio di Libertà, ore 10 – 11 – 16 – 17 – 18 in occasione della Notte Europea dei Musei, gli studenti del Liceo Cassinari e del Liceo Gioia vi guideranno nel percorso integrato tra Museo e archivio di Libertà. Evento gratuito.

La Magia della Notte – Kronos Museo della Cattedrale, ore 21 in occasione della Notte dei Musei, si terrà una visita guidata tra le opere raffiguranti la notte, nella Cattedrale e nelle opere del Museo fino alla cupola del Guercino e all’affaccio sul paesaggio notturno del centro storico a 27 metri di altezza. Al termine della visita sarà offerto un piccolo brindisi conclusivo a lume di candela nella suggestiva cornice del cortile dei chiostri del Duomo.

Notte dei Musei a Palazzo Farnese, dalle 20 alle 24 in programma tante iniziative per tutte le età: attività didattiche e laboratori per bambini, percorsi animati interattivi per famiglie e visite guidate speciali alla Pinacoteca, al Museo Archeologico e alla Sezione civica.

La Notte della Fotografia – centro storico, dalle 21 alle 23.30 la fotografia d’autore torna a Piacenza. Una serata, aperta a tutti, con 3 ore di proiezioni in loop su grandi schermi in luoghi particolari, di solito non visitabili la sera. Ogni proiezione svilupperà un tema differente, esplorando l’antitesi tra il mondo e i volti di ieri e quelli di domani.

“La dama bianca” – Teatro President, ore 21 per la rassegna dialettale a cura della Famiglia Piasinteina in scena la Compagnia La Curt di Sigullon con la commedia dialettale in tre atti di Maria Gabriella Bonazzi.

Notte dei Musei al Collegio Alberoni, dalle 18 alle 00.30 intensa proposta culturale che accompagnerà i visitatori tra: visite guidate, aperitivo nel parco, osservazione della volta celeste e concerto dell’ensemble di clarinetti Mikrokosmos. Ingresso gratuito a tutti gli eventi.

PIANELLO

Notte Europea dei Musei al Museo Archeologico della Val Tidone, dalle 20 alle 23 nel corso della serata partiranno delle visite guidate durante le quali verranno letti Epigrammi di Marziale e non solo. Ingresso gratuito.

FIORENZUOLA

Affari in Centro a Fiorenzuola, dalle 10 alle 19 un’intera giornata dedicata allo shopping tra occasioni, offerte e sconti.

BOBBIO

Saggio Allievi – Scuola MusicaFacendo – chiostro di San Colombano, ore 16 si esibiranno le classi: Propedeutica musicale dai 3 ai 7 anni – Pianoforte – Chitarra – Basso – Batteria – Canto. Durante l’evento l’Associazione organizzerà una raccolta fondi a favore dell’ospedale di Bobbio.

PONTENURE

14^ Sagra Provinciale dell’Asparago Piacentino – centro sportivo, dalle 19 alle 21 stand gastronomici e serata danzante su maxi-pista in acciaio al coperto con Rossella Ferrari e i Casanova. Ingresso gratuito.