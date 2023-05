A Fiorenzuola “Voci di donne” per aiutare Pediatria e Neonatologia

Sabato 20 maggio alle ore 21 al teatro Verdi di Fiorenzuola è in programma l’evento benefico “Voci di donne per L’Aura”. Il progetto è promosso dal Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Piacenza assieme alla scuola comunale di musica Mangia del Comune di Fiorenzuola per ricordare l’amica Laura Lusignani (il titolo richiama il suo nome), scomparsa prematuramente lo scorso novembre, anima gestionale della Cav, un’importante società di logistica e membro attivo del Comitato per l’imprenditoria femminile.

La serata è ideata e curata da Anna Chiara Farneti, musicologa, cantante e cantoterapista, assieme a lei anche la compagnia teatrale I Viaggiatori che nel primo tempo presenterà “Women” mentre a condurre la serata sarà Valentina Ghelfi. Seconda parte dell’evento dedicata all’esibizioni canore di Anna Chiara Farneti, Alice Sentieri e GolDen DinDin, sulle coreografie di Monica Vescovi dell’associazione Arteare.

L’intero ricavato andrà a favore del reparto di Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale di Piacenza per l’avvio del Progetto “L’incanto di nascere” dedicato alle nascite premature. Questa associazione, gestita da Alessandro Bonetti, propose già nel 2017 un progetto pilota che ora si ha l’intenzione di far ripartire in collaborazione con il primario di Pediatria e Neonatologia professor Giacomo Biasucci: l’idea è dare un supporto non invasivo e amorevole ai bimbi prematuri e ovviamente ai loro genitori attraverso il canto, le armonie, le frequenze e l’intensità create da Anna Chiara Farneti con la metodologia “Voce del Cuore”.