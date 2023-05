Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

50^ Fiera di Maggio – Piazza Casali, dalle 9 alle 23 in programma negozi aperti, esibizioni artistiche, Luna Park, laboratori per bambini, mostre d’arte, allestimento storico-popolare, esposizione barche da corsa, visite guidate, stand gastronomici, passeggiata storico-botanica e escursioni in barca sulla Motonave Mattei.

Mangialonga 2023 – P.zza XXV Aprile, dalle ore 8 tradizionale passeggiata enogastronomica non competitiva, di lunghezza complessiva di 15.8 Km, con partenza e ritorno a Bobbio passando per le località di: Morina, Santa Maria e Cerignale. Ogni tappa del percorso è legata ad una prelibatezza culinaria locale.

Vinoleno – Piazza IV Novembre, dalle 14.30 alle 21.30 degustazioni, approfondimenti, stand gastronomici e molto altro nel cuore del borgo. Un’occasione unica per scoprire e degustare i vini delle tante aziende vitivinicole della valle e visitare il Castello di Vigoleno. Evento confermato anche in caso di maltempo.

Teatri Aperti a Piacenza, dalle 10 alle 18 i teatri storici dell’Emilia aprono le loro porte, in via straordinaria al pubblico, per un’iniziativa culturale volta a promuovere e scoprire i luoghi sacri della musica e dello spettacolo. Ingresso libero su prenotazione.

“Il cinema in musica, immagini tra le note” – Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano, ore 18 concerto benefico a favore del progetto “Energia in Comune”, finalizzato a sostenere le persone in difficoltà con il pagamento delle bollette e avviare un percorso di educazione e consapevolezza dei consumi. Prenotazione obbligatoria.

Domenica 21

CARPANETO

50° Scarpineda – Viale Vittoria, dalle 7.30 manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero, aperta a tutti con cinque i percorsi disponibili di km: 4,5 – 8 – 11,5 – 16 – 22.

PIACENZA

Sesto torneo di calcetto – Piazza Cavalli, ore 10 per l’occasione saranno allestiti in Piazza due campi da calcio all’interno dei quali si sfideranno una ventina di squadre di calcio a cinque, ciascuna in rappresentanza di una delle aziende associate a Confindustria Piacenza. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato al 28 maggio.

ALTA VAL TIDONE

Giardini Aperti 2023, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 quest’anno il Gruppo FAI Giovani e la Delegazione FAI di Piacenza propongono due aperture: “A spasso per Caminata”- itinerario attraverso l’omonimo borgo per scoprirne storia e curiosità – e il “Giardino Botanico Caplez” – per imparare a riconoscere sia essenze vegetali provenienti da tutto il mondo sia piante endemiche, alpine ed in via d’estinzione.

Borgo in Fiore – per le vie del borgo, per tutta la giornata shopping, espositori, area con prodotti tipici del territorio, iniziative a sfondo culturale, visite guidate e area dedicata ai bambini con giochi e laboratori.

BETTOLA

Festa di San Bernardino – per le vie del paese, per tutta la giornata in programma: bancarelle di espositori e hobbisti, giochi popolari per bambini e ragazzi, esibizioni e intrattenimento musicale itinerante.

NIBBIANO

Giornata Europea dei Mulini Storici – Borgo Mulino del Lentino – località Lentino, dalle 10 alle 18 degustazione di Batarö, di olio e di eccellenze enoiche. Esposizione di prodotti gastronomici, di artigianato e di antiquariato. Visite guidate all’antico mulino ad acqua, artisti e antichi mestieri.

VERNASCA

Teatri Aperti – Teatrino del Castello di Vigoleno, ore 10.30, 11, 15, 16.45, 17.15 visite guidate speciali per la rassegna Teatri Aperti di Visit Emilia.

MONTICELLI

50^ Fiera di Maggio – Piazza Casali, dalle 9 alle 22 in programma negozi aperti, esibizioni artistiche, allestimento storico-popolare, Luna Park, esposizione barche da corsa, stand gastronomici, tombola paesana, mostra d'arte, tour guidati in kayak sul Fiume Po e Torrente Chiavenna, escursioni in barca sulla Motonave Mattei e pranzo cantato presso il Circolo ARCI Amici del Po con Chacho Marchelli e i Bifolk.