La magia della musica parte dai bambini: debutta l’orchestra della Tina Pesaro

Il progetto “una classe, un’orchestra”, finanziato da Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Castel San Giovanni, Banca di Piacenza, associazione Pier Luigi Bricchi per i bambini e associazione Piacenza Bimbi, è giunto al suo primo giro di boa. I bambini della scuola elementare Tina Pesaro a cui per primi venne proposto di suonare un violino e un violoncello, costruiti su misura per la loro taglia, oggi sono diventati piccoli professionisti che grazie alla musica hanno imparato, prima ancora che a suonare uno strumento, a conoscersi.

Il debutto dell’orchestra d’archi dei bambini di Castel San Giovanni è stato al teatro Verdi. “Il Progetto – dice l’insegnante Maria Paola Busconi – non è concluso con la fine dei cinque anni di scuola elementare. Proseguirà accompagnando la crescita musicale e tecnica dei bambini, affiancandoli in un laboratorio orchestrale alle scuole medie”. “Nelle primarie – spiega – si ricomincerà invece a formare nuovi piccoli strumentisti che andranno poi ad accrescere man mano l’orchestra d’archi della città, un’orchestra che racchiude tante culture diverse che parlano un unico linguaggio che è quello dei suoni.