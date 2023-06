Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Festa della Rana – Baselicaduce, dalle 19 la Pro Loco vi aspetta per un pieno di divertimento e bontà culinarie. Dalle 21 concerto della Band fiorenzuolana Flowers e a seguire DJ-SET e Cocktail Bar con Dj Tubista & Cubino Voice. In caso di maltempo posti al coperto.

Festa del Rugby – campo sportivo via Rigolli, dalle 19 ottima cucina, fiumi di birra, buona musica e divertimento per dare il via all’estate ma soprattutto per festeggiare i 40 anni di Festa e i 60 anni di Lyons!

Domenica 4

PIACENZA

Signori e signore, si parte! – Piazza Cavalli, dalle 15.45 alle 17.15 visita guidata alla scoperta di Piacenza. Un itinerario che vi porterà indietro nel tempo per scoprire come si spostavano i piacentini nel passato! Itinerario: Piazza Cavalli, Piazzetta Plebiscito, via Cavour, Palazzo Farnese con ingresso al Museo delle Carrozze.

Festa del Rugby – campo sportivo via Rigolli, dalle 19 ottima cucina, fiumi di birra, buona musica e divertimento per dare il via all’estate ma soprattutto per festeggiare i 40 anni di Festa e i 60 anni di Lyons!

TREVOZZO (NIBBIANO)

Festa delle Rose – Piazza Papa Giovanni XXIII, per tutta la giornata in programma mercatini della creatività e bancarelle con fiori, artigianato e prodotti tipici, stand gastronomici, aperitivo sulle note del gruppo musicale Mellon e serata danzante con l’orchestra Franco Bagutti. Pranzo e cena al coperto grazie alla tensostruttura.

CASTELLARQUATO

Matrimonio Medievale – Piazza del Municipio, per tutta la giornata rievocazione storica con corteo dei figuranti e delle compagnie storiche in abiti medievali. In programma tornei, falconeria, giochi antichi per i più piccoli, musica e banchi dei mestieri medievali nei giardini della Rocca Viscontea.

BORGONOVO

Fermento in Val Tidone – Piazza Garibaldi, per tutta la giornata una giornata dedicata alle eccellenze piacentine. In programma: area mercato, laboratori, mostra d’arte, convegni, musica, visita guidata alla Rocca Municipale e dalle 18 stand gastronomici.

VILLANOVA

Festa delle Ciliegie, dalle ore 9 in programma mercatino, con più di 60 banchi di vario genere, trenini turistici, stand gastronomici e ballo liscio con Manuel Rodi e Gianni e la Liscio Band.

FIORENZUOLA

Festa della Rana – Baselicaduce, dalle 19 la Pro Loco vi aspetta per un pieno di divertimento e bontà culinarie. Dalle 21 si balla con Mora & Manila. In caso di maltempo posti al coperto.