Teatro e musica sulla salute mentale. La vita dei pazienti nella pandemia

Giovedì 8 giugno, alle 17.30 appuntamento all’Auditorium San Giovanni di Fiorenzuola, per i “Progetti di teatro e musica per la salute mentale”, un’iniziativa dell’Azienda Usl di Piacenza in collaborazione con “Teatro gioco vita”.

L’appuntamento si aprirà con la proiezione del documentario “Teatro, amore e fantasia”, realizzato dai Diurni e Notturni con “Teatro gioco vita”. A seguire, la proiezione del video musicale “Nessuno ci ha avvisato”, realizzato dai Centri Diurni di Levante, Piacenza e Ponente. Chiude l’evento, l’esibizione dal vivo del Gruppo di percussioni del Centro Diurno di Levante.

Per l’occasione, interverranno Paola Pizzelli, vicesindaco di Fiorenzuola; Costanza Ceda, direttore del distretto di Levante dell’Ausl di Piacenza; Massimo Rossetti, direttore del dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche; Corrado Cappa, direttore di Psichiatria di collegamento e inclusione sociale; Silvio Anelli, responsabile del Centro di Salute mentale e del Centro Diurno di Levante; Christian Pasini, referente Centri Diurni del Dsm-Dp; Nicola Cavallari, regista; Anna Solinas e Marco Patané, musicoterapisti.

“Teatro, amore e fantasia” è un documentario che descrive la vita dei pazienti del Centro Diurno durante l’emergenza sanitaria del 2020, quando, a causa del lockdown, le attività del laboratorio teatrale erano state interrotte. Il progetto vede la regia di Nicola Cavallari. “Nessuno ci ha avvisato” è una canzone realizzata dai gruppi di musicoterapia dei Centri Diurni durante il periodo del lockdown. Un progetto della musicoterapista Anna Solinas, realizzato in collaborazione con la Scuola di canto “Milestone” di Piacenza. Il Gruppo di percussioni mette invece in luce la ricchezza del linguaggio delle percussioni dell’Africa occidentale all’interno di un gruppo musicale, con il cerchio come metafora sociale, nonché terapeutica.