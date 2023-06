A Podenzano la Fiera della Gmg. Seicento giovani a Lisbona dal Papa

Il via nel pomeriggio di venerdì 9 giugno alla Fiera della Gmg a Podenzano, promossa dalla Pastorale giovanile vocazionale con l’Associazione Oratori Piacentini.

Alla festa non mancheranno sport, testimonianze, amicizia e musica e l’evento culminerà domenica 11 alle ore 18.30 con il mandato del vescovo monsignor Adriano Cevolotto ai 600 giovani piacentini che dall’1 al 6 agosto parteciperanno alla Giornata Mondiale della Gioventù con papa Francesco a Lisbona grazie alle proposte messe a punto dalla Pastorale giovanile vocazionale diocesana e dalle comunità del Cammino neocatecumenale.

Nella giornata di venerdì avrà inizio la prima edizione del Trofeo “Il Nuovo Giornale” di calcio a 5 e beach volley, ospitata dall’oratorio Giuseppino Scotti di Podenzano. In palio, uno sconto di mille euro sulla quota di partecipazione alla Gmg di Lisbona per le squadre iscritte. Due i requisiti per partecipare: le squadre devono essere miste, con almeno due ragazze in campo, e con non oltre due giocatori non iscritti alla Gmg.

Il programma prevede anche la partecipazione dei Rusty Nails, gruppo piacentino dallo stile rock blues nato nel 2018 dal desiderio di Stefano Berni (voce) di creare una nuova band da sue precedenti collaborazioni. Il gruppo è composto da Mirko Zardi (tastiera), Alessandro Biolchi (batteria), Francesco Ardemagni (chitarra), Stefano Pampurini (chitarra), Mattia Botti (basso). La formazione si chiude con la voce femminile di Sara Borghi.