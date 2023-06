Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 16

GRAGNANO

Festa degli Antichi Sapori – centro paese, dalle 19 la Pro Loco vi aspetta per un pieno di divertimento e bontà culinarie. In serata si balla con Marco Rancati.

PONTEDELLOLIO

Birre in Fornace – Piazza delle Fornaci, dalle 18 festival dedicato alla migliore birra artigianale italiana con musica dal vivo, cucina street food selezionata, divertimento e tanto relax. Ingresso libero.

CASTELSANGIOVANNI

Venerdì Castellani – centro paese, dalle 18 shopping, spettacoli, aperitivi, esposizioni, area bimbi, musica e tanto divertimento.

PIACENZA

I Venerdì della Musica – Palazzo Farnese, ore 21 concerto del quintetto d’archi 5Strings in collaborazione con l’Associazione Piccolo Museo della Poesia. Musiche di Rameau, Vivaldi, Mendelssohn, Piazzolla intervallati dalla lettura recitata di testi poetici. Ingresso gratuito.

Low-L Fest – Spazio 4.0, dalle 18 musica, laboratori, food truck e birre artigianali vi attendono alla quarta edizione del festival.

MONTALE (PIACENZA)

Teatro in periferia – Giardino comunale, ore 20.30 in scena lo spettacolo teatrale per famiglie: “Quante storie… per un tesoro” della compagnia piacentina Quarta Parete. Ingresso gratuito.

PODENZANO

Festa della Birra – Area verde Centro Sportivo in programma stand gastronomici, fiumi di birra e la musica della Misterxband. Ingresso gratuito.